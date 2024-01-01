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В новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попадание

Сегодня 07:55
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В новогоднюю ночь россияне направили на Днепропетровщину беспилотники.

Новости Днепра про В новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попадание

5 шахедов наши защитники уничтожили – в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.

К сожалению, есть попадание. В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные потушили его. 

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В Пятихатской громаде Каменского района беспилотник оккупантов зацепился за линию электропередач – из-за этого 1500 семей остались без света. Специалисты оперативно запитали дома. 

Также враг атаковал Никопольщину артиллерией – выпустил по районному центру более десятка снарядов. Повреждены гимназия и 13 частных домов, 2 гаража, газопроводы и электросети.

Новости Днепра про В новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попадание

Новости Днепра про В новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попадание

Новости Днепра про В новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попадание

К счастью, всюду без жертв и пострадавших.

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Новости Днепра про В новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попаданиеУкраїнська Новости Днепра про В новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попаданиеРусский

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