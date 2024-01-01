В новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попадание

5 шахедов наши защитники уничтожили – в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.
К сожалению, есть попадание. В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные потушили его.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В Пятихатской громаде Каменского района беспилотник оккупантов зацепился за линию электропередач – из-за этого 1500 семей остались без света. Специалисты оперативно запитали дома.
Также враг атаковал Никопольщину артиллерией – выпустил по районному центру более десятка снарядов. Повреждены гимназия и 13 частных домов, 2 гаража, газопроводы и электросети.
К счастью, всюду без жертв и пострадавших.
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