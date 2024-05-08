На 7 вулицях Дніпра відключили воду: адреси

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Буде тимчасово припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання планується відновити протягом дня, після завершення робіт.
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