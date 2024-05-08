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На 7 вулицях Дніпра відключили воду: адреси

Сьогодні 11:13
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КП "Дніпроводоканал" повідомляє про проведення аварійних робіт на деяких вулицях Дніпра.

Новости Днепра про На 7 вулицях Дніпра відключили воду: адреси

Буде тимчасово припинено водопостачання вулиць:

  • Козацька;
  • Віддалена;
  • Надії Алексеєнко;
  • Автотранспортна;
  • Новобудівельна;
  • Енергетична.

Водопостачання планується відновити протягом дня, після завершення робіт.

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Новости Днепра про На 7 вулицях Дніпра відключили воду: адресиУкраїнська Новости Днепра про На 7 вулицях Дніпра відключили воду: адресиРусский

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