У мережі показали, як зсередини виглядає ТРК Appolo, в який влучила російська ракета

Деякі магазини знищені.

У п’ятницю, 29 грудня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру. Через цю атаку у місті пошкоджено пологовий будинок, близько 20 багатоповерхівок, школи, амбулаторії, бібліотека.

Крім того, одна із російських ракет влучила у торгівельно-розважальний комплекс Appolo. У мережі показали, як він виглядає зсередини.

Наразі відомо, що деякі магазини знищені, інші – зазнали сильних пошкоджень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки по Дніпру. Загалом цей терористичний акт забрав життя 7 людей.

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