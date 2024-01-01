У мережі показали, як зсередини виглядає ТРК Appolo, в який влучила російська ракета

У п’ятницю, 29 грудня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру. Через цю атаку у місті пошкоджено пологовий будинок, близько 20 багатоповерхівок, школи, амбулаторії, бібліотека.
Крім того, одна із російських ракет влучила у торгівельно-розважальний комплекс Appolo. У мережі показали, як він виглядає зсередини.
Наразі відомо, що деякі магазини знищені, інші – зазнали сильних пошкоджень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки по Дніпру. Загалом цей терористичний акт забрав життя 7 людей.
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