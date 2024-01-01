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  • На Дніпропетровщині знижується захворюваність на COVID, проте зареєстровано 4 летальних випадки

На Дніпропетровщині знижується захворюваність на COVID, проте зареєстровано 4 летальних випадки

Сьогодні 13:58
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Дбайте про своє здоров'я та не забувайте про щеплення від коронавірусу!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знижується захворюваність на COVID, проте зареєстровано 4 летальних випадки

У Дніпропетровській області за період з 22 до 28 грудня 2023 року зафіксовано 942 випадки COVID-19, серед пацієнтів – 158 дітей до 17 років. Зазначається, що захворюваність знизилася на 16,1% у порівнянні з минулим тижнем (тоді було 1123 випадки).

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За звітний тиждень до лікарень з коронавірусом госпіталізували 155 чоловік, зокрема 4 пацієнтів доправили до відділень реанімації та інтенсивної терапії.

На жаль, також зареєстровано 4 летальних випадки через цю хворобу – це пацієнти, які мали супутні захворювання та не були щеплені проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра можуть безоплатно отримати у сімейного лікаря психологічні послуги: які саме.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знижується захворюваність на COVID, проте зареєстровано 4 летальних випадкиУкраїнська

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