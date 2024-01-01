На Дніпропетровщині знижується захворюваність на COVID, проте зареєстровано 4 летальних випадки

У Дніпропетровській області за період з 22 до 28 грудня 2023 року зафіксовано 942 випадки COVID-19, серед пацієнтів – 158 дітей до 17 років. Зазначається, що захворюваність знизилася на 16,1% у порівнянні з минулим тижнем (тоді було 1123 випадки).
Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За звітний тиждень до лікарень з коронавірусом госпіталізували 155 чоловік, зокрема 4 пацієнтів доправили до відділень реанімації та інтенсивної терапії.
На жаль, також зареєстровано 4 летальних випадки через цю хворобу – це пацієнти, які мали супутні захворювання та не були щеплені проти COVID-19.
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