Мешканці Дніпра можуть безоплатно отримати у сімейного лікаря психологічні послуги: які саме

Усі лікарі, які надають послуги в межах цього пакета, пройшли спеціальне навчання.

В Україні 8 620 лікарів у 865 медзакладах первинної меддопомоги надають послуги з охорони ментального здоровʼя у межах пакета «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». 2024 року ще 800 медзакладів «первинки» мають доєднатися до цього проєкту.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що за цим пакетом пацієнт (дорослий або дитина) може безоплатно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу. Зокрема, сімейний лікар, педіатр чи терапевт може провести оцінку психічного стану та надати медичну й психологічну допомогу пацієнтам із розладами психіки у межах своєї компетенції.

Серед послуг, які медзаклад зобов’язаний надавати в межах пакета «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги», є також наступні:

Оцінка психічного статусу пацієнта, спрямована на виявлення психічних і неврологічних розладів (ПНР), а також оцінка психічного статусу дітей, спрямованих на виявлення емоційних, поведінкових розладів, насильства (фізичного, сексуального, емоційного, занедбаності та інших форм жорстокого поводження). Направлення на проведення лабораторних та інструментальних досліджень з виключення ПНР, що викликані станом фізичного здоров’я. Скерування пацієнта (за згодою та за потреби) до лікаря-психіатра. Складання плану ведення та лікування пацієнта з встановленими розладами. Надання пацієнту першої психологічної допомоги. Моніторинг лікування та контроль за виконанням плану спостереження й лікування. Забезпечення супроводу пацієнта з ПНР. Скерування пацієнта, за відсутності позитивної динаміки у його стані після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань, до вузьких фахівців (психіатра, психолога, психотерапевта, психофізіолога, нарколога та/або невролога) та взаємодія з ними. Направлення пацієнта за наявності показань в інші заклади охорони здоровʼя для надання їм спеціалізованої меддопомоги та інших медпослуг. Надання своєчасної невідкладної меддопомоги пацієнту за станів, що виникли під час надання медичних послуг та загрожують життю. Психологічна підтримка членів родини, законних представників та/або осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом, а також інформування їх про проблеми з психічним здоров’ям пацієнта та вплив близького оточення на одужання родича. Навчання пацієнта техніці самодопомоги.

Також передбачена можливість надання меддопомоги телемедичними засобами (телеконсультування/телевідеоконсультування у режимі реального або відкладеного часу).

Зазначимо, усі ці та інші послуги в межах пакета є абсолютно безоплатними для пацієнта!

Перевірити, в яких медзакладах Дніпра можна отримати першу психологічну допомогу, можна на інтерактивній мапі або запитавши про це в операторів гарячої лінії НСЗУ за номером 16-77.

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