На Днепропетровщине снижается заболеваемость COVID, однако зарегистрировано 4 летальных случая

Заботьтесь о своем здоровье и не забывайте о прививках от коронавируса!

В Днепропетровской области за период с 22 по 28 декабря 2023 года зафиксировано 942 случая COVID-19, среди пациентов – 158 детей до 17 лет. Отмечается, что заболеваемость снизилась на 16,1% по сравнению с прошлой неделей (тогда было 1123 случая).

Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

За отчетную неделю в больницы с коронавирусом госпитализировали 155 человек, в том числе 4 пациентов доставили в отделения реанимации и интенсивной терапии.

К сожалению, также зарегистрировано 4 летальных исхода из-за этой болезни – это пациенты, которые имели сопутствующие заболевания и не были привиты против COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра могут бесплатно получить у семейного врача психологические услуги: какие именно.

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