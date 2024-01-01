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На Дніпропетровщині дитина перекинула на себе повний чайник окропу

Сьогодні 13:11
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У Кам'янському на Дніпропетровщині дитина обпеклася окропом.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дитина перекинула на себе повний чайник окропу

Інцидент стався ввечері 30 грудня, повідомила завідувачка Кам’янської станції Центральної підстанції обласного центру екстреної медичної допомоги. 

До “швидкої” надійшов виклик про 8-річну дитину, яка облилася окропом. За 8 хвилин до квартири, де стався нещасний випадок приїхала бригада медиків.

Як виявилося, дитина випадково перекинула на себе повний, тільки закипілий електрочайник з окропом. Фельдшери відразу почали надавати допомогу постраждалому хлопчику. 

Його знеболили, провели внутрішньовенну інфузію розчинів, обробили місця опіків. Хлопчика забрали до лікарні в Дніпрі з діагнозом: термічні опіки грудної клітини, пліч, передпліч, стегон, пахових областей І-ІІ ст., 55%.

Медики зауважили, що такі нещасні випадки зазвичай стають через необачність батьків, тому вони закликають дорослих слідкувати за дітьми, аби мінімізувати ймовірність їхнього травмування. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині дитина перекинула на себе повний чайник окропуУкраїнська

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