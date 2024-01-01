На Дніпропетровщині дитина перекинула на себе повний чайник окропу

Інцидент стався ввечері 30 грудня, повідомила завідувачка Кам’янської станції Центральної підстанції обласного центру екстреної медичної допомоги.
До “швидкої” надійшов виклик про 8-річну дитину, яка облилася окропом. За 8 хвилин до квартири, де стався нещасний випадок приїхала бригада медиків.
Як виявилося, дитина випадково перекинула на себе повний, тільки закипілий електрочайник з окропом. Фельдшери відразу почали надавати допомогу постраждалому хлопчику.
Його знеболили, провели внутрішньовенну інфузію розчинів, обробили місця опіків. Хлопчика забрали до лікарні в Дніпрі з діагнозом: термічні опіки грудної клітини, пліч, передпліч, стегон, пахових областей І-ІІ ст., 55%.
Медики зауважили, що такі нещасні випадки зазвичай стають через необачність батьків, тому вони закликають дорослих слідкувати за дітьми, аби мінімізувати ймовірність їхнього травмування.
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