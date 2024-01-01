У Кривому Розі чоловік вдавився шматком шашлика та помер

Загиблому було 54 роки.

У неділю, 31 грудня, у Кривому Розі сталася жахлива трагедія – 54-річний чоловік вдавився шматком шашлика. На жаль, врятувати його не вдалося – він помер.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.

Що робити, якщо подавився

Не всі знають, що потрібно робити, якщо шматок їжі застряг в горлі – багато хто починає бити по спині. Робити цього не варто, так існує ризик “загнати” предмет ще глибше. Краще використовуйте маневр Геймліха – найпоширеніший спосіб врятувати себе від задухи.

Перше, що робити, якщо подавився крихтою або чимось більшим – постаратися викашляти чужорідний предмет. Кашляйте сильно, щоб шматок їжі, що застряг в горлі, вилетів сам. Якщо не виходить, приступайте до наступних дій:

стиснути руку в кулак, розташувати його між пупком і грудною кліткою, пальцем до живота;

другу руку покладіть на кулак і міцно тримайте його;

натисніть кулаком всередину живота, а потім вгору, виконуючи рух у формі літери J;

якщо не допомогло, натисніть на вказане місце не кулаком, а більш стійким предметом – стільцем, наприклад.

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