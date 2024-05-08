Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканці Кривого Рогу – з водою: на Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогону

Мешканці Кривого Рогу – з водою: на Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогону

Сьогодні 14:53
просмотров

У Дніпропетровській області запустили другу нитку магістрального водогону «Інгулець – Південне водосховище».

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу - з водою: на Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогону

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що враховуючи потужності першої нитки, яку було запущено у серпні 2023 року, водогін дозволяє забезпечити мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – це 220 тисяч м³ води на добу.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 млн людей в чотирьох областях України. Уже на третій день після трагедії було розпочато підготовку до будівництва нового водогону. Сьогодні проєкт майже завершено, і вже найближчим часом водою будуть забезпечені всі мешканці постраждалих територій, – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів (зокрема 10 км – відкритий канал). Загальна довжина всіх труб – близько 350 кілометрів. Наразі готовність всіх трьох ділянок водогону складає 93%.

План робіт передбачає запуск ще двох ланок водогону, а також роботи з благоустрою. На кожній із ділянок працюють будівельники, інженери-консультанти та представники незалежного технагляду. Після завершення будівництва водогін пропускатиме 550 тисяч кубічних метрів води на добу, чого цілком достатньо для остаточного розв’язання проблеми водопостачання на постраждалій території, – зазначили у Міністерстві.

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу - з водою: на Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогону

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу - з водою: на Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогону

Фото: ТГ-канал Сергія Лисака.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову аварійні роботи: де немає водопостачання.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканці Кривого Рогу - з водою: на Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогонуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Численні порушення: що показала “ревізія” перевізників у Дніпропетровській області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:39
    Численні порушення: що показала “ревізія” перевізників у Дніпропетровській області

    Перевізників на Дніпропетровщині перевірили податківці.

    Скажений кіт на Дніпропетровщині став причиною карантину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:36
    Скажений кіт на Дніпропетровщині став причиною карантину

    Новомосковське районне управління Держпродспоживслужби повідомило про новий спалах сказу та…

    У Дніпрі знову аварійні роботи: де немає водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:32
    У Дніпрі знову аварійні роботи: де немає водопостачання

    Проводяться аварійні роботи на ТРП, у зв'язку з чим припинено…

    На Дніпро та область знову насуваються сильні заморозки: помаранчевий рівень небезпеки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:38
    На Дніпро та область знову насуваються сильні заморозки: помаранчевий рівень небезпеки

    Важливе попередження!

    Наверх