Мешканці Кривого Рогу – з водою: на Дніпропетровщині запустили чергову ділянку магістрального водогону

У Дніпропетровській області запустили другу нитку магістрального водогону «Інгулець – Південне водосховище».

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що враховуючи потужності першої нитки, яку було запущено у серпні 2023 року, водогін дозволяє забезпечити мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – це 220 тисяч м³ води на добу.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС без стабільного водопостачання залишилось 1,5 млн людей в чотирьох областях України. Уже на третій день після трагедії було розпочато підготовку до будівництва нового водогону. Сьогодні проєкт майже завершено, і вже найближчим часом водою будуть забезпечені всі мешканці постраждалих територій, – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю 155 кілометрів (зокрема 10 км – відкритий канал). Загальна довжина всіх труб – близько 350 кілометрів. Наразі готовність всіх трьох ділянок водогону складає 93%.

План робіт передбачає запуск ще двох ланок водогону, а також роботи з благоустрою. На кожній із ділянок працюють будівельники, інженери-консультанти та представники незалежного технагляду. Після завершення будівництва водогін пропускатиме 550 тисяч кубічних метрів води на добу, чого цілком достатньо для остаточного розв’язання проблеми водопостачання на постраждалій території, – зазначили у Міністерстві.

Фото: ТГ-канал Сергія Лисака.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову аварійні роботи: де немає водопостачання.

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