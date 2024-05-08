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  • Жители Кривого Рога — с водой: на Днепропетровщине запустили очередной участок магистрального водопровода

Жители Кривого Рога — с водой: на Днепропетровщине запустили очередной участок магистрального водопровода

Сегодня 14:53
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В Днепропетровской области запустили вторую нитку магистрального водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".

Новости Днепра про Жители Кривого Рога - с водой: на Днепропетровщине запустили очередной участок магистрального водопровода

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что учитывая мощности первой нитки, которая была запущена в августе 2023 года, водопровод позволяет обеспечить жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в достаточном объеме — это 220 тысяч м³ воды в сутки.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС без стабильного водоснабжения осталось 1,5 млн человек в четырех областях Украины. Уже на третий день после трагедии была начата подготовка к строительству нового водопровода. Сегодня проект почти завершен, и уже в ближайшее время водой будут обеспечены все жители пострадавших территорий, — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, проект магистрального водопровода состоит из трех участков общей протяженностью 155 километров (в том числе 10 км — открытый канал). Общая длина всех труб — около 350 километров. Сейчас готовность всех трех участков водопровода составляет 93%.

План работ предусматривает запуск еще двух звеньев водопровода, а также работы по благоустройству. На каждом из участков работают строители, инженеры-консультанты и представители независимого технадзора. После завершения строительства водопровод будет пропускать 550 тысяч кубических метров воды в сутки, чего вполне достаточно для окончательного решения проблемы водоснабжения на пострадавшей территории, — отметили в Министерстве.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога - с водой: на Днепропетровщине запустили очередной участок магистрального водопровода

Новости Днепра про Жители Кривого Рога - с водой: на Днепропетровщине запустили очередной участок магистрального водопровода

Фото: ТГ-канал Сергея Лысака.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре снова аварийные работы: где нет водоснабжения.

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Новости Днепра про Жители Кривого Рога - с водой: на Днепропетровщине запустили очередной участок магистрального водопроводаУкраїнська Новости Днепра про Жители Кривого Рога - с водой: на Днепропетровщине запустили очередной участок магистрального водопроводаРусский

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