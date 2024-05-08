У Дніпрі знову аварійні роботи: де немає водопостачання
Проводяться аварійні роботи на ТРП, у зв'язку з чим припинено водопостачання на деяких вулицях міста, - КП "Дніпроводоканал".
Працівниками Теплоенерго було відключено воду на адресах:
вулиця Калинова, будинки – 81,82,84,88,90,92,94,96,98,100,100-а,82-а,82-б,88-а,85,82б,89,91; вулиця Галини Мазепи, будинки – 67,69,71,73,74,75,84,86,88,90,71-а,74-а, вулиця Академіка Образцова, будинки – 1/1,1/2.
Після завершення аварійних робіт водопостачання буде відновлено.
Раніше ми
писали про те, що КП “Дніпроводоканал” повідомляє про проведення аварійних робіт на деяких вулицях Дніпра. Читайте також:
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