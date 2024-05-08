Скажений кіт на Дніпропетровщині став причиною карантину

Новомосковське районне управління Держпродспоживслужби повідомило про новий спалах сказу та запровадило карантин.

В селі Малокозирщина зареєстровано п’ятий випадок сказу тварин. В тій самій місцевості кіт напав на свою власницю та покусав її, після чого в нього виявили сказ. Жінка мешкає на околиці села, де завжди можна побачити диких тварин. Своїм власним, сторожового собаку та п’ятьох котів, не забезпечувала щорічний захист від смертельної хвороби.

На період карантину заборонено продаж, купівлю та вивезення домашніх і диких тварин.

Минулого року спалах сказу був виявлений у 10 населених пунктах Дніпропетровщини:

село Березове Синельниківського району;

село Новожитомир Криворізького району;

село Олександрівка Дніпровського району;

село Петриківка Дніпровського району;

село Добропасове Синельниківського району;

село Новомиколаївка, с/г угіддя Синельниківського району;

місто Тернівка Павлоградського району;

село Кам’янка Криворізького району;

село Мала Петриківка Дніпровського району.

Будьте уважні! В Україні в 2024 році було зареєстровано випадок смерті від сказу у 59-річного мешканця Харківської області. Якщо є підозра на те, що ваш домашній улюбленець захворів, негайно звертайтеся до найближчої ветеринарної лікарні.

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