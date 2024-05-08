Скажений кіт на Дніпропетровщині став причиною карантину

В селі Малокозирщина зареєстровано п’ятий випадок сказу тварин. В тій самій місцевості кіт напав на свою власницю та покусав її, після чого в нього виявили сказ. Жінка мешкає на околиці села, де завжди можна побачити диких тварин. Своїм власним, сторожового собаку та п’ятьох котів, не забезпечувала щорічний захист від смертельної хвороби.
На період карантину заборонено продаж, купівлю та вивезення домашніх і диких тварин.
Минулого року спалах сказу був виявлений у 10 населених пунктах Дніпропетровщини:
Будьте уважні! В Україні в 2024 році було зареєстровано випадок смерті від сказу у 59-річного мешканця Харківської області. Якщо є підозра на те, що ваш домашній улюбленець захворів, негайно звертайтеся до найближчої ветеринарної лікарні.
Читайте також:
Автор:
Перевізників на Дніпропетровщині перевірили податківці.
У Дніпропетровській області запустили другу нитку магістрального водогону «Інгулець –…
Проводяться аварійні роботи на ТРП, у зв'язку з чим припинено…
Важливе попередження!