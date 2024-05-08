Численні порушення: що показала “ревізія” перевізників у Дніпропетровській області

Перевізників на Дніпропетровщині перевірили податківці.

Державна податкова служба України перевірила підприємців у сфері пасажирських та вантажних перевезень. Про це повідомляється на офіційному веб-порталі ДПС.

За квітень 2024 року здійснили 50 перевірок, під час яких виявили численні порушення податкового та трудового законодавства.

Зокрема, є проблеми з поданням звітності, сплати податків і функціями податкового агента. Також виявили 113 випадків використання найманої праці без належного оформлення.

Також зафіксовано порушення правил ведення готівкових розрахунків.

Загальна сума прогнозних нарахувань за результатами перевірок складає 2,8 мільйона гривень. Копії матеріалів перевірок направили до відповідних територіальних органів Державної служби з питань праці.

Державна податкова служба нагадує суб’єктам господарювання про необхідність дотримання законодавства для уникнення негативних наслідків та відповідальності за порушення.

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