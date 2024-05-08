Многочисленные нарушения: что показала «ревизия» перевозчиков в Днепропетровской области

Государственная налоговая служба Украины проверила предпринимателей в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщается на официальном веб-портале ДПС.
За апрель 2024 года было проведено 50 проверок, в ходе которых выявили многочисленные нарушения налогового и трудового законодательства.
В частности, есть проблемы с представлением отчетности, уплаты налогов и функциями налогового агента. Также было выявлено 113 случаев использования наемного труда без надлежащего оформления.
Также зафиксировано нарушение правил ведения наличных расчетов.
Общая сумма прогнозных начислений по результатам проверок составляет 2,8 миллиона гривен. Копии материалов проверок направили в соответствующие территориальные органы Государственной службы по вопросам труда.
Государственная налоговая служба напоминает субъектам хозяйствования о необходимости соблюдения законодательства во избежание негативных последствий и ответственности за нарушение.
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