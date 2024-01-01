В Кривом Роге мужчина подавился куском шашлыка и умер

Погибшему было 54 года.

В воскресенье, 31 декабря, в Кривом Роге произошла ужасная трагедия – 54-летний мужчина подавился куском шашлыка. К сожалению, спасти его не удалось – он умер.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Выражаем искренние соболезнования родным погибшего.

Что делать, если подавился

Не все знают, что нужно делать, если кусок еды застрял в горле — многие начинают бить по спине. Делать этого не стоит, так существует риск «загнать» предмет еще глубже. Лучше используйте маневр Геймлиха — самый распространенный способ спасти себя от удушья.

Первое, что нужно сделать, если подавился — постараться выкашлять инородный предмет. Кашляйте сильно, чтобы кусок еды, застрявший в горле, вылетел сам. Если не получается, приступайте к следующим действиям:

сжать руку в кулак, расположить его между пупком и грудной клеткой, пальцем к животу;

вторую руку положите на кулак и крепко держите его;

надавите кулаком внутрь живота, а потом вверх, выполняя движение в форме буквы J;

если не помогло, надавите на указанное место не кулаком, а более устойчивым предметом — стулом, например.

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