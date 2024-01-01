В Кривом Роге мужчина подавился куском шашлыка и умер

В воскресенье, 31 декабря, в Кривом Роге произошла ужасная трагедия – 54-летний мужчина подавился куском шашлыка. К сожалению, спасти его не удалось – он умер.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Выражаем искренние соболезнования родным погибшего.
Что делать, если подавился
Не все знают, что нужно делать, если кусок еды застрял в горле — многие начинают бить по спине. Делать этого не стоит, так существует риск «загнать» предмет еще глубже. Лучше используйте маневр Геймлиха — самый распространенный способ спасти себя от удушья.
Первое, что нужно сделать, если подавился — постараться выкашлять инородный предмет. Кашляйте сильно, чтобы кусок еды, застрявший в горле, вылетел сам. Если не получается, приступайте к следующим действиям:
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