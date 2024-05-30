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Погода на 30 мая: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 30 мая: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но в течение всего дня погода будет облачной. Без осадков!  Утром температура воздуха +16°.  До обеда столбики термометра будут показывать до +25°.  Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 30 мая: 

  • Мало комаров – лето пройдет без дождей.
  • Какая погода сегодня — таким будет и лето.
  • Прохладный день — примета частого града летом.

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Новости Днепра про Погода на 30 мая: в Днепре будет облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 30 мая: в Днепре будет облачно, но без осадковРусский

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