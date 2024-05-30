Погода на 30 мая: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но в течение всего дня погода будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 30 мая:
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