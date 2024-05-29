В Днепре задержали вымогателей, которые «повесили» 3 тысячи долларов долга на мужчину, занимающегося ритуальным бизнесом

В Кривом Роге мошенники требовали 3000 долларов несуществующего долга у мужчины, занимающегося ритуальным бизнесом.

Правоохранители задержали 46-летнего криворожца и его сообщника, угрожавших физической расправой бизнесмену.

Полицейские выяснили, что подельники требовали с мужчины, занимающегося ритуальным бизнесом, 3000 долларов «долга». Злоумышленники применяли к предпринимателю психологическое давление и угрозы физического насилия. Чтобы скрыть преступную деятельность, нарушители отдали приказ потерпевшему передать деньги через пункт обмена валют.

Во время обысков в Кривом Роге и Днепре у них изъяли оружие, гранаты, наркотики, автомобиль, телефоны, банковские карты и «черновые» записи. Оба арестованы, за вымогательство им светит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

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