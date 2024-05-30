Заряжайте телефоны и павербанки: сегодня некоторым жителям Днепра выключат свет на 12 часов

Об этом сообщили на сайте Днепровского городского совета.
Известно, что в связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 30 мая, будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:
Света не будет в течение двенадцати часов – с 09:00 до 21:00.
Всю подробную информацию о выключении электроснабжения можно узнать в Telegram-канале энергетической компании или на сайте.
Абоненты ДТЭК могут получить детали по отключению света в их районах на официальном сайте.
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