Заряжайте телефоны и павербанки: сегодня некоторым жителям Днепра выключат свет на 12 часов

Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре останутся сегодня без света.

Об этом сообщили на сайте Днепровского городского совета.

Известно, что в связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 30 мая, будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

ул. Василия Слипака: 36-42 (парни);

ул. Кыргызская: 2, 4;

ул. Победы: 115.

Света не будет в течение двенадцати часов – с 09:00 до 21:00.

Всю подробную информацию о выключении электроснабжения можно узнать в Telegram-канале энергетической компании или на сайте.

Абоненты ДТЭК могут получить детали по отключению света в их районах на официальном сайте.

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