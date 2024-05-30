Спортсмены из Днепра заняли призовые места на Чемпионате Украины

О выигрыше сообщили в Днепровском городском совете.
Чемпионат Украины по точной ориентировке проходил в городе Коростышев Житомирской области с 24 по 26 мая.
Там наши спортсмены добыли в борьбе призовые места:
Серебро добыла в борьбе команда в составе: Дмитрий Курочкин, Владислав Познянский, Сергей Кириченко. Из этой же команды Дмитрий Курочкин завоевал серебро на длинной дистанции, а также золото — на средней.
В соревнованиях принимала участие команда городской комплексной детско-юношеской спортивной школы в составе: Ксения Морозова, Михаил Поенко и Георгий Синица. Они получили золотую награду.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд.
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