Спортсмены из Днепра заняли призовые места на Чемпионате Украины

Днепровские спортсмены получили серебряные и золотые награды на Чемпионате Украины.

О выигрыше сообщили в Днепровском городском совете.

Чемпионат Украины по точной ориентировке проходил в городе Коростышев Житомирской области с 24 по 26 мая.

Там наши спортсмены добыли в борьбе призовые места:

Серебро добыла в борьбе команда в составе: Дмитрий Курочкин, Владислав Познянский, Сергей Кириченко. Из этой же команды Дмитрий Курочкин завоевал серебро на длинной дистанции, а также золото — на средней.

В соревнованиях принимала участие команда городской комплексной детско-юношеской спортивной школы в составе: Ксения Морозова, Михаил Поенко и Георгий Синица. Они получили золотую награду.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд.

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