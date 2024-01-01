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  • В сети показали, как изнутри выглядит ТРК Appolo, в который попала российская ракета

В сети показали, как изнутри выглядит ТРК Appolo, в который попала российская ракета

Сегодня 10:00
просмотров

Некоторые магазины уничтожены.

Новости Днепра про В сети показали, как изнутри выглядит ТРК Appolo, в который попала российская ракета

В пятницу, 29 декабря, россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепру. Из-за этой атаки в городе повреждены роддом, около 20 многоэтажек, школы, амбулатории, библиотека.

Кроме того, одна из российских ракет попала в торгово-развлекательный комплекс Appolo. В сети показали, как он выглядит изнутри.

Новости Днепра про В сети показали, как изнутри выглядит ТРК Appolo, в который попала российская ракета

Известно, что некоторые магазины уничтожены, другие – получили сильные повреждения.

Новости Днепра про В сети показали, как изнутри выглядит ТРК Appolo, в который попала российская ракета

Новости Днепра про В сети показали, как изнутри выглядит ТРК Appolo, в который попала российская ракета

Напомним, ранее мы писали, что в больнице умер еще один пострадавший от массированной ракетной атаки по Днепру. Этот террористический акт унес жизни 7 человек.

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