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В Днепре ночью раздались взрывы: официальная информация от главы ОВА

Сегодня 07:51
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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предоставил информацию о ночных взрывах на Днепропетровщине.

Новости Днепра про В Днепре ночью раздались взрывы: официальная информация от главы ОВА

В своем телеграмм-канале Лысак поделился последствиями ночной вражеской атаки на Днепропетровскую область.

Над Криворожским, Синельниковым, Павлоградским и Днепровским районами ночью сбили 7 шахедов.

К сожалению, из-за падения обломков была повреждена линия электропередач и частный дом в Днепровском районе.

Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что враг обстрелял из артиллерии Красногригорьевскую общину на Никопольщине.

Бьет по району с самого утра. Попал дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкому обществу.

Последствия уточняются. По предварительной информации, люди не пострадали.

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Новости Днепра про В Днепре ночью раздались взрывы: официальная информация от главы ОВАУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ночью раздались взрывы: официальная информация от главы ОВАРусский

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