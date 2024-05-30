В Днепре ночью раздались взрывы: официальная информация от главы ОВА

Последствия уточняются. По предварительной информации, люди не пострадали.

Бьет по району с самого утра. Попал дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкому обществу.

Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что враг обстрелял из артиллерии Красногригорьевскую общину на Никопольщине.

К сожалению, из-за падения обломков была повреждена линия электропередач и частный дом в Днепровском районе.

Над Криворожским, Синельниковым, Павлоградским и Днепровским районами ночью сбили 7 шахедов .

В своем телеграмм-канале Лысак поделился последствиями ночной вражеской атаки на Днепропетровскую область.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предоставил информацию о ночных взрывах на Днепропетровщине.

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