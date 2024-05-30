В Днепре ночью раздались взрывы: официальная информация от главы ОВА

В своем телеграмм-канале Лысак поделился последствиями ночной вражеской атаки на Днепропетровскую область.
Над Криворожским, Синельниковым, Павлоградским и Днепровским районами ночью сбили 7 шахедов.
К сожалению, из-за падения обломков была повреждена линия электропередач и частный дом в Днепровском районе.
Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что враг обстрелял из артиллерии Красногригорьевскую общину на Никопольщине.
Бьет по району с самого утра. Попал дронами-камикадзе по Никополю и Марганецкому обществу.
Последствия уточняются. По предварительной информации, люди не пострадали.
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