Важно: как в Днепре 1 января работает общественный транспорт

Сегодня, 1 января, в Днепре все трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в режиме выходного дня.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Всего на маршруты электротранспорта выйдет 210 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 643 автобуса (из них 91 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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