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Важно: как в Днепре 1 января работает общественный транспорт

Сегодня 09:30
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Важная информация!

Новости Днепра про Важно: как в Днепре 1 января работает общественный транспорт

Сегодня, 1 января, в Днепре все трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в режиме выходного дня.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 210 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 643 автобуса (из них 91 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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