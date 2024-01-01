В Днепре вместе с БПЛА в новогоднюю ночь, несмотря на запрет пиротехники, взрывались салюты

Несмотря на запрет на использование салютов и петард, в некоторых районах Днепра, по словам местных, были видны фейерверки. В частности, громкие звуки пиротехники слышали на жилом массиве Западный.
Момент запуска фейерверков сняли на видео местные жители.
Через 20 минут после этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных БПЛА в направлении Днепра, а жители некоторых районов сообщали о характерных жужжащих звуках «мопедов».
Однако стоит заметить, что нарушителей, решившихся запустить салют в новогоднюю ночь, было немного. В общей сложности в городе этой ночью было тихо, если не учитывать эхо взрывов из Днепровского района, где уничтожали пять вражеских БПЛА.
Напомним, что 6 ноября этого года Верховная Рада Украины приняла закон №7438, согласно которому запрещено использование и распространение всех салютов, фейерверков и петард, за исключением пиротехнических средств класса F1 — самых тихих и безопасных.
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