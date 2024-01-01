До мінус 15: синоптики розповіли, коли Дніпро опиниться під впливом Арктики

Перший тиждень 2024 року принесе до України значне похолодання. Як повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко, 1 та 2 січня ще затримаються комфортні весняні “плюси”, а ось з 3 січня по всій території нашої країни значно похолодає. Зокрема, під впливом арктичної повітряної маси опиняться північні регіони, східні та частково центральні – Полтавщина та Дніпро.
Холодна погода протримається щонайменше до кінця тижня. Найбільші показники можуть десь досягати у нічні години -10-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче.
Уникнути січневих морозів зможуть тільки південні та західні регіони України, де впродовж тижня буде досить тепло, а іноді навіть з “плюсами”. Морози послабнуть, за попередніми прогнозами, тільки 7-го січня.
До цього на дороги повернеться ожеледиця, яка утвориться після короткочасних опадів, котрі прогнозують на 5 та 6 січня. У Дніпрі найхолодніше буде у середу, 3 січня, коли температура вночі може сягнути мінус 15 градусів морозу.
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