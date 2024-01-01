До мінус 15: синоптики розповіли, коли Дніпро опиниться під впливом Арктики

Цього тижня Дніпро опиниться під впливом арктичного повітря.

Перший тиждень 2024 року принесе до України значне похолодання. Як повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко, 1 та 2 січня ще затримаються комфортні весняні “плюси”, а ось з 3 січня по всій території нашої країни значно похолодає. Зокрема, під впливом арктичної повітряної маси опиняться північні регіони, східні та частково центральні – Полтавщина та Дніпро.

Холодна погода протримається щонайменше до кінця тижня. Найбільші показники можуть десь досягати у нічні години -10-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче.

Уникнути січневих морозів зможуть тільки південні та західні регіони України, де впродовж тижня буде досить тепло, а іноді навіть з “плюсами”. Морози послабнуть, за попередніми прогнозами, тільки 7-го січня.

До цього на дороги повернеться ожеледиця, яка утвориться після короткочасних опадів, котрі прогнозують на 5 та 6 січня. У Дніпрі найхолодніше буде у середу, 3 січня, коли температура вночі може сягнути мінус 15 градусів морозу.

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