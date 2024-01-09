Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Стало відомо, коли басейн “Метеор” у Дніпрі відновить роботу після чергового обстрілу

Стало відомо, коли басейн “Метеор” у Дніпрі відновить роботу після чергового обстрілу

Сьогодні 21:27
просмотров

У Дніпрі відновить повноцінну роботу басейн "Метеор".

Новости Днепра про Стало відомо, коли басейн

Від завтра, 10 січня, великий басейн “Метеор” відновлює роботу після того, як приміщення вдруге постраждало через ракетний удар, повідомляє “ДніпроTV”.

29 грудня 2023 року під час масованого ракетного удару РФ по Дніпру в черговий раз постраждав Палац водних видів спорту “Метеор”. У приміщенні басейну вилетіли вікна, також постраждав фасад будівлі. Чаші басейнів не постраждали.

30 грудня там мали провести чергові змагання, однак через обстріли їх перенесли.

Наразі температура повітря у великому басейні вище 20 градусів і вона поступово буде рости, а температура води 25.5. Сауна, хамам, тренажерний зал працюють, малі басейни працюють у звичайному режимі, для малюків температура води +30 градусів та вище, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 29 грудня постраждали навчальні заклади, адмінбудівлі, ТЦ та пологовий будинок. Понад 2500 вікон вилетіли від вибухових хвиль. 

Інформацію про відновлення роботи басейну підтвердили і на офіційній Instagram-сторінці. 

Новости Днепра про Стало відомо, коли басейн

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, коли басейн Українська Новости Днепра про Стало відомо, коли басейн Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі палав приватний будинок
Новини Дніпра
Сьогодні 20:54
У Дніпрі палав приватний будинок

У Дніпрі на вулиці Алли Горської сталася пожежа.

У Дніпрі та області за тиждень від COVID-19 померли 7 людей
Новини Дніпра
Сьогодні 20:03
У Дніпрі та області за тиждень від COVID-19 померли 7 людей

У МОЗ розповіли, яка зараз ситуація з захворюваністю ГРВІ та…

У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 19:39
У Дніпрі помітили чоловіка, який катався на лижах по засніжених тротуарах (ВІДЕО)

У Дніпрі чоловік катався по Набережній Перемоги на лижах.

Ліси в Дніпропетровській області “заполонив” мох, з якого роблять парфуми
Новини Дніпра
Сьогодні 18:37
Ліси в Дніпропетровській області “заполонив” мох, з якого роблять парфуми

У Дніпропетровській області помітили мох, з якого роблять парфуми.

Наверх