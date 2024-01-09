Стало відомо, коли басейн “Метеор” у Дніпрі відновить роботу після чергового обстрілу

У Дніпрі відновить повноцінну роботу басейн "Метеор".

Від завтра, 10 січня, великий басейн “Метеор” відновлює роботу після того, як приміщення вдруге постраждало через ракетний удар, повідомляє “ДніпроTV”.

29 грудня 2023 року під час масованого ракетного удару РФ по Дніпру в черговий раз постраждав Палац водних видів спорту “Метеор”. У приміщенні басейну вилетіли вікна, також постраждав фасад будівлі. Чаші басейнів не постраждали.

30 грудня там мали провести чергові змагання, однак через обстріли їх перенесли.

Наразі температура повітря у великому басейні вище 20 градусів і вона поступово буде рости, а температура води 25.5. Сауна, хамам, тренажерний зал працюють, малі басейни працюють у звичайному режимі, для малюків температура води +30 градусів та вище, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 29 грудня постраждали навчальні заклади, адмінбудівлі, ТЦ та пологовий будинок. Понад 2500 вікон вилетіли від вибухових хвиль.

Інформацію про відновлення роботи басейну підтвердили і на офіційній Instagram-сторінці.

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