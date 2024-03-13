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  • В результате ракетной атаки на Кривой Рог в больнице умерла 47-летняя женщина

В результате ракетной атаки на Кривой Рог в больнице умерла 47-летняя женщина

Сегодня 07:07
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Соболезнования родным и близким!

Новости Днепра про В результате ракетной атаки на Кривой Рог в больнице умерла 47-летняя женщина

К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки на Кривой Рог 12 марта в больнице умерла 47-летняя женщина.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Травмы были не совместимы с жизнью. Соболезнования родным и близким, — написал он.

По его словам, в больнице еще 6 «тяжелых», в том числе 2 детей. Врачи борются за их жизни.

Ракетная атака на Кривой Рог — что известно?

По информации Криворожского исполкома, было три попадания. Два из них в жилые кварталы в разных районах города. Одна из ракет поразила 9-этажку, где погибли три человека, еще одна упала между двумя пятиэтажными домами. На месте второго попадания погибших нет, но есть раненые.

За медицинской помощью обратились почти 40 человек. Среди пострадавших 10 детей.

Обновлено: в утреннем отчете начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что из-за атаки на Кривой Рог в целом погибли четыре человека, пострадали — 43. Из них, по уточненным данным, 12 детей, в том числе 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка. В медучреждениях остаются 20 пострадавших. Четверо взрослых и двое детей — «тяжелые».

В городе повреждены два десятка многоэтажек, по 2 садика и школы, предприятие, админздание, магазин, склад, авто. Спасибо всем, кто помогал местным в самые страшные моменты. Спасателям, врачам, кинологам, полицейским, психологам, волонтерам. Работали сотни специалистов. И сейчас там развернуты пункты, оперативные штабы. На месте благотворители, к которым можно обратиться за стройматериалами и гуманитаркой, — добавил Лысак.

Новости Днепра про В результате ракетной атаки на Кривой Рог в больнице умерла 47-летняя женщина

Новости Днепра про В результате ракетной атаки на Кривой Рог в больнице умерла 47-летняя женщина

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