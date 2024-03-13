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В Днепре жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды: что произошло

Сегодня 09:00
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Вчера на этом жилмассиве также не было воды!

Новости Днепра про В Днепре жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды: что произошло

Сегодня, 13 марта, жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Отмечается, что на этот раз прекращено водоснабжение из-за проведения аварийных работ на перекрестке улиц Донецкое шоссе/Березинская.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня. Уважаемые жители, мы приносим извинения за временные неудобства! — добавили в КП.

Новости Днепра про В Днепре жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды: что произошло

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса.

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