В Днепре жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды: что произошло

Сегодня, 13 марта, жители ж/м Левобережный-3 снова остались без воды.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Отмечается, что на этот раз прекращено водоснабжение из-за проведения аварийных работ на перекрестке улиц Донецкое шоссе/Березинская.
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня. Уважаемые жители, мы приносим извинения за временные неудобства! — добавили в КП.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса.
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