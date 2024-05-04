В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon

В результате вражеской атаки без света в Днепропетровской области остаются 5,2 тысячи абонентов. В г. Никополь из-за обстрелов поврежден газопровод в частный дом. Утечка газа устранена, — говорится в сообщении Минэнерго в Facebook. Спасатели ГСЧС рассказали, что сегодня российские войска в очередной раз атаковали Никополь. Пострадавшая женщина, 1966 года рождения она была госпитализирована в больницу. […]

В результате вражеской атаки без света в Днепропетровской области остаются 5,2 тысячи абонентов.

В г. Никополь из-за обстрелов поврежден газопровод в частный дом. Утечка газа устранена, — говорится в сообщении Минэнерго в Facebook.

Спасатели ГСЧС рассказали, что сегодня российские войска в очередной раз атаковали Никополь.

Пострадавшая женщина, 1966 года рождения она была госпитализирована в больницу.

Мы сообщали о том, что в эту ночь в Павлоградском районе защитники сбили 5 шахедов.

Правоохранители собирают вещдоки российских преступлений.

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