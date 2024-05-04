В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon

В результате вражеской атаки без света в Днепропетровской области остаются 5,2 тысячи абонентов.
В г. Никополь из-за обстрелов поврежден газопровод в частный дом. Утечка газа устранена, — говорится в сообщении Минэнерго в Facebook.
Спасатели ГСЧС рассказали, что сегодня российские войска в очередной раз атаковали Никополь.
Пострадавшая женщина, 1966 года рождения она была госпитализирована в больницу.
Мы сообщали о том, что в эту ночь в Павлоградском районе защитники сбили 5 шахедов.
Правоохранители собирают вещдоки российских преступлений.
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