В Днепре снесут стелу на въезде в город: будут ли устанавливать новую

В Днепре собираются снести стелу с надписью «Днепр» на Слобожанском проспекте. Ее демонтируют из-за аварийного состояния. Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра. Однако новую конструкцию в ближайшее время устанавливать не будут.
Об этом рассказал главный художник Днепра Сергей Белый, сообщает «Днепр ТВ».
По его словам, сейчас тратить средства и устанавливать новую стелу на въезде в Днепр не время.
«Ее вообще давно нужно было бы убрать, и что-то новое сделать, но сейчас есть возможность и пришло время ее убрать, но что-то нового, пока, как говорится, не ко времени, и тратить тот же миллион гривен на построение какой-то красоты – это немного может подождать», – объяснил главный художник Днепра Сергей Белый.
После сообщения о демонтаже стелы, в соцсетях распространяли визуализацию нового монумента, который вроде бы установят на средства инвесторов. Однако Сергей Белый отметил, что это неправда и проект еще не утвержден.
«Проекта нет. Это эскизы, и они к проекту не слишком пригодны. Но да, идеи есть. А то, что шерится, я считаю, что этого не будет, это не очень нравится. А вот что будет – вообще пока такой вопрос не стоит», – сказал Сергей Белый.
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