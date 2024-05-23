В Днепре снесут стелу на въезде в город: будут ли устанавливать новую

В Днепре не будут устанавливать новую стелу на въезде в город.

В Днепре собираются снести стелу с надписью «Днепр» на Слобожанском проспекте. Ее демонтируют из-за аварийного состояния. Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте горсовета Днепра. Однако новую конструкцию в ближайшее время устанавливать не будут.

Об этом рассказал главный художник Днепра Сергей Белый, сообщает «Днепр ТВ».

По его словам, сейчас тратить средства и устанавливать новую стелу на въезде в Днепр не время.

«Ее вообще давно нужно было бы убрать, и что-то новое сделать, но сейчас есть возможность и пришло время ее убрать, но что-то нового, пока, как говорится, не ко времени, и тратить тот же миллион гривен на построение какой-то красоты – это немного может подождать», – объяснил главный художник Днепра Сергей Белый.

После сообщения о демонтаже стелы, в соцсетях распространяли визуализацию нового монумента, который вроде бы установят на средства инвесторов. Однако Сергей Белый отметил, что это неправда и проект еще не утвержден.

«Проекта нет. Это эскизы, и они к проекту не слишком пригодны. Но да, идеи есть. А то, что шерится, я считаю, что этого не будет, это не очень нравится. А вот что будет – вообще пока такой вопрос не стоит», – сказал Сергей Белый.

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