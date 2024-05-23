Столб дыма виден за километры: возле Днепра подожгли заросли камыша.

Видео с этим моментом распространяется по социальным сетям. На нем видны высокие столбы дыма, а также пожарные, приехавшие тушить пламя.
Стоит отметить, что в марте этого года спасатели Днепропетровщины за сутки совершили 97 выездов на ликвидацию пожаров на открытых территориях и составили административные протоколы на 8 виновников, из-за которых пострадало 90 гектаров сухой растительности. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ГСЧС.
Согласно законодательству сумма штрафа за нарушение статьи 77-1 Кодекса Украины за самопроизвольный поджог растительности или ее остатков составляет от 3060 грн до 6120 грн.
За уничтожение или повреждение территории лесных массивов или зеленых насаждений вокруг населенных пунктов предусмотрена уголовная ответственность – штраф от 91 800 до 153 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы от 2 до 5 лет. А также, если при спровоцированном пожаре погибли люди или животные нарушителям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Обратите внимание, что подобные пожары негативно влияют на экологическое состояние населенного пункта.
Следует помнить, что даже недожженная сигарета может стать причиной масштабного пожара, особенно летом.
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области объявили V класс чрезвычайной опасности.
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