В Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракеты

Собака Жулька чудом выжила после того, как оказалась под руинами хозяйственного здания. Недавно в Днепропетровской области сбили ракету, обломки которой упали на сооружение, где жило животное. Как только четырехлапую откопали из-под завалов, сразу же отвезли в клинику.
Собаку привалило кирпичом и балками, из-за чего все ее тело в травмах. Как рассказывает зооволонтер и куратор приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, у Жульки есть многочисленные переломы костей передних лап, перелом сустава, неврологические осложнения. Есть проблемы с позвоночником.
Сейчас состояние Жульки удалось стабилизировать. Но после нескольких операций животное нуждается в постоянном уходе.
Убежище, которое взяло под опеку Жульку, имеет большие долги за лечение животного. Впереди продолжительная реабилитация, без которой собака может получить инвалидность.
Волонтер просит неравнодушных людей помочь собрать средства на дальнейшее лечение Жульки. Перечислить деньги можно по реквизитам ниже.
INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
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