В Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракеты

В Днепре нуждается в помощи собака Жулька, раненная обломками ракеты.

Собака Жулька чудом выжила после того, как оказалась под руинами хозяйственного здания. Недавно в Днепропетровской области сбили ракету, обломки которой упали на сооружение, где жило животное. Как только четырехлапую откопали из-под завалов, сразу же отвезли в клинику.

Собаку привалило кирпичом и балками, из-за чего все ее тело в травмах. Как рассказывает зооволонтер и куратор приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, у Жульки есть многочисленные переломы костей передних лап, перелом сустава, неврологические осложнения. Есть проблемы с позвоночником.

Сейчас состояние Жульки удалось стабилизировать. Но после нескольких операций животное нуждается в постоянном уходе.

Убежище, которое взяло под опеку Жульку, имеет большие долги за лечение животного. Впереди продолжительная реабилитация, без которой собака может получить инвалидность.

Волонтер просит неравнодушных людей помочь собрать средства на дальнейшее лечение Жульки. Перечислить деньги можно по реквизитам ниже.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга Картки для допомоги: 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal: [email protected] Wise.com – международные переводы [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення: “Благодійна допомога собаки Жульки”

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