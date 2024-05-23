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В Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракеты

Сегодня 11:25
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В Днепре нуждается в помощи собака Жулька, раненная обломками ракеты.

Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракеты

Собака Жулька чудом выжила после того, как оказалась под руинами хозяйственного здания. Недавно в Днепропетровской области сбили ракету, обломки которой упали на сооружение, где жило животное. Как только четырехлапую откопали из-под завалов, сразу же отвезли в клинику.

Собаку привалило кирпичом и балками, из-за чего все ее тело в травмах. Как рассказывает зооволонтер и куратор приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, у Жульки есть многочисленные переломы костей передних лап, перелом сустава, неврологические осложнения. Есть проблемы с позвоночником.

Сейчас состояние Жульки удалось стабилизировать. Но после нескольких операций животное нуждается в постоянном уходе.

Убежище, которое взяло под опеку Жульку, имеет большие долги за лечение животного. Впереди продолжительная реабилитация, без которой собака может получить инвалидность.

Волонтер просит неравнодушных людей помочь собрать средства на дальнейшее лечение Жульки. Перечислить деньги можно по реквизитам ниже.

Детали ТУТ.
 

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
 
Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга
 
Картки для допомоги:
 
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
 
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
 
4441 1144 0474 0506 Monobank
 
5167 8031 0024 4404 OschadBank
 
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
 
 
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “Благодійна допомога собаки Жульки”
 

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Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракетыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракетыРусский

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