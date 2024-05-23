Спортсмены из Днепра завоевали 11 медалей на Чемпионате Европы в Болгарии

Об этом говорится на Facebook-странице Управления спорта города Днепра.
На соревнованиях среди юношей, юниоров и взрослых из киокушин каратэ днепряне завоевали 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Первые места заняли: Никита Белецкий среди спортсменов 12-13 лет в весовой категории до 40 килограмм, а также взрослая команда в составе которой Заур Мамедов, Виталий Короткевич и Эльнур Мамедов. Спортсмены команды уже в пятый раз стали чемпионами Европы в этой главе, чего не удавалось достичь еще никому из нашего континента.
Серебро получили Валерия Заремба (12-13 лет в категории выше 50 кг) и Ростислав Гладкий (16-17 лет в категории до 60 кг).
Третьи места заняли:
Ранее мы писали, что еще одна спортсменка из Днепра завоевала лицензию на участие в Олимпиаде.
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