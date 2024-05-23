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Спортсмены из Днепра завоевали 11 медалей на Чемпионате Европы в Болгарии

Сегодня 12:37
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Каратисты из Днепра в составе национальной сборной команды Украины на прошедшем в Болгарии Чемпионате Европы завоевали 11 медалей.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 11 медалей на Чемпионате Европы в Болгарии

Об этом говорится на Facebook-странице Управления спорта города Днепра.

На соревнованиях среди юношей, юниоров и взрослых из киокушин каратэ днепряне завоевали 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. 

Первые места заняли: Никита Белецкий среди спортсменов 12-13 лет в весовой категории до 40 килограмм, а также взрослая команда в составе которой Заур Мамедов, Виталий Короткевич и Эльнур Мамедов. Спортсмены команды уже в пятый раз стали чемпионами Европы в этой главе, чего не удавалось достичь еще никому из нашего континента. 

Серебро получили Валерия Заремба (12-13 лет в категории выше 50 кг) и Ростислав Гладкий (16-17 лет в категории до 60 кг).

Третьи места заняли:

  • Кравчук Яков (10-11 лет, до 30 кг);
  • Сорочан Максим (16-17 лет, до 80 кг);
  • Беседа Сергей (14-15 лет, до 65 кг);
  • Клочко Азарий (16-17 лет, до 55 кг);
  • Сорочан Денис (10-11 лет, до 45 кг).

Ранее мы писали, что еще одна спортсменка из Днепра завоевала лицензию на участие в Олимпиаде.

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