Спортсмени з Дніпра вибороли 11 медалей на Чемпіонаті Європи в Болгарії

Про це йдеться на Facebook-сторінці Управління спорту міста Дніпра.
На змаганнях серед юнаків, юніорів та дорослих з кіокушин карате дніпряни вибороли 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових медалей.
Перші місця посіли: Микита Білецький серед спортсменів 12-13 років у ваговій категорії до 40 кілограм, а також доросла команда у складі якої Заур Мамедов, Віталій Короткевич та Ельнур Мамедов. Спортсмени команди вже вп’яте стали чемпіонами Європи в цьому розділі, чого не вдавалося досягнути ще нікому з нашого континенту.
Срібло отримали Валерія Заремба (12-13 років у категорії вище 50 кілограм) та Ростислав Гладкий (16-17 років у категорії до 60 кілограм).
Треті місця посіли:
Раніше ми писали, що ще одна спортсменка з Дніпра виборола ліцензію на участь в Олімпіаді.
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