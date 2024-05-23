Спортсмени з Дніпра вибороли 11 медалей на Чемпіонаті Європи в Болгарії

Каратисти з Дніпра у складі національної збірної команди України на Чемпіонаті Європи, який пройшов у Болгарії, вибороли 11 медалей.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Управління спорту міста Дніпра.

На змаганнях серед юнаків, юніорів та дорослих з кіокушин карате дніпряни вибороли 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових медалей.

Перші місця посіли: Микита Білецький серед спортсменів 12-13 років у ваговій категорії до 40 кілограм, а також доросла команда у складі якої Заур Мамедов, Віталій Короткевич та Ельнур Мамедов. Спортсмени команди вже вп’яте стали чемпіонами Європи в цьому розділі, чого не вдавалося досягнути ще нікому з нашого континенту.

Срібло отримали Валерія Заремба (12-13 років у категорії вище 50 кілограм) та Ростислав Гладкий (16-17 років у категорії до 60 кілограм).

Треті місця посіли:

Кравчук Яків (10-11 років, до 30 кг);

Сорочан Максим (16-17 років, до 80 кг);

Бєсєда Сергій (14-15 років, до 65 кг);

Клочко Азарій (16-17 років, до 55 кг);

Сорочан Денис (10-11 років, до 45 кг).

Раніше ми писали, що ще одна спортсменка з Дніпра виборола ліцензію на участь в Олімпіаді.

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