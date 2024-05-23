На Днепропетровщине четвертый день разыскивают 69-летнюю женщину из Кривого Рога

19 мая пожилая женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, темные с проседью волосы.
Была одета: черный плащ, темное платье, синяя обувь.
Если вам известна любая информация о местонахождении Нины Столбы, сообщайте в отделение полиции или по телефонам: (098) 650 02 01; 102.
Ранее мы писали, что в Днепре из искусственного озера выловили тело человека
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