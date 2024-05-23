На Днепропетровщине мужчина убил хозяина дома, потому что ему не налил водки

Злоумышленник ворвался в чужую хату и требовал бутылку водки.

В поселке Васильковка Синельниковского района произошло убийство из-за водки.

По словам соседки, мужчина пришел в чужой дом и потребовал от хозяина дать ему водки. Когда услышал отказ – избил его так сильно, что хозяин дома умер.

Менее чем через час нападавшего на 66-летнего мужчину полиция задержала и заключила под стражу. Ему сообщено о подозрении в убийстве.