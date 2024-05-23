Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Житель Дніпра викрав цуценя у громадському транспорті

Сьогодні 11:54
просмотров

У Дніпрі чоловік вкрав цуценя в громадському транспорті.

Новости Днепра про Житель Дніпра викрав цуценя у громадському транспорті

На вулиці Яшина у Дніпрі чоловік викрав у громадському транспорті цуценя. Тепер власники собаки у соцмережах просять про допомогу містян.

Як розповіли господарі тварини, в автобусі невідомий чоловік забрав їхнього улюбленця – песика ДеБага. Відомо, що крадія з твариною бачили на проспекті Мазепи, а пізніше – в маршрутці №146, з якої він вийшов на вулиці Криворізькій.

За попередньою інформацією від очевидців, чоловік, який забрав собаку, ймовірно мешкає у Краснопіллі. Містян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування цуценяти або викрадача, просять повідомити ТУТ.

Нагадаємо, у Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети.

Читайте також:

Новости Днепра про Житель Дніпра викрав цуценя у громадському транспортіУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині четвертий день розшукують 69-річну жінку з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:32
    На Дніпропетровщині четвертий день розшукують 69-річну жінку з Кривого Рогу

    Поліція Кривого Рогу розшукує 69-річну Ніну Стовбу.

    У Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:25
    У Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети

    У Дніпрі потребує допомоги собака Жулька, яку поранило уламками ракети.

    Збираються черги: у Дніпрі та області через новий закон спостерігається ажіотаж в ТЦК
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    Збираються черги: у Дніпрі та області через новий закон спостерігається ажіотаж в ТЦК

    У Дніпрі спостерігається ажіотаж навколо ТЦК.

    У Дніпрі чоловік розбив вітрину в магазині “Тканини” та бодікамеру патрульного (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:32
    У Дніпрі чоловік розбив вітрину в магазині “Тканини” та бодікамеру патрульного (ВІДЕО)

    22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий…

    Наверх