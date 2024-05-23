Житель Дніпра викрав цуценя у громадському транспорті

На вулиці Яшина у Дніпрі чоловік викрав у громадському транспорті цуценя. Тепер власники собаки у соцмережах просять про допомогу містян.
Як розповіли господарі тварини, в автобусі невідомий чоловік забрав їхнього улюбленця – песика ДеБага. Відомо, що крадія з твариною бачили на проспекті Мазепи, а пізніше – в маршрутці №146, з якої він вийшов на вулиці Криворізькій.
За попередньою інформацією від очевидців, чоловік, який забрав собаку, ймовірно мешкає у Краснопіллі. Містян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування цуценяти або викрадача, просять повідомити ТУТ.
Нагадаємо, у Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети.
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