На Дніпропетровщині четвертий день розшукують 69-річну жінку з Кривого Рогу

Поліція Кривого Рогу розшукує 69-річну Ніну Стовбу.

19 травня літня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: на вигляд 70 років, зріст 160-165 сантиметрів, худорлявої статури, темне з сивиною волосся.

Була одягнена: чорний плащ, темну сукню, синє взуття.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Ніни Стовби повідомляйте до відділення поліції або за телефонами: (098) 650 02 01; 102.

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