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Житель Днепра похитил щенка в общественном транспорте

Сегодня 11:54
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В Днепре мужчина украл щенка в общественном транспорте.

Новости Днепра про Житель Днепра похитил щенка в общественном транспорте

На улице Яшина в Днепре мужчина похитил в общественном транспорте щенка. Теперь владельцы собаки в соцсетях просят о помощи горожан.

Как рассказали хозяева животного, в автобусе неизвестный мужчина забрал их любимца — собачку ДеБага. Известно, что вора с животным видели на проспекте Мазепы, а позже – в маршрутке №146, из которой он вышел на улице Криворожской.

По предварительной информации от очевидцев, мужчина, забравший собаку, предположительно проживает в Краснополье. Жителей города, которые владеют любой информацией о местонахождении щенка или похитителя, просят сообщить об этом ТУТ.

Напомним, в Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракеты.

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