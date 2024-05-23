Житель Днепра похитил щенка в общественном транспорте

На улице Яшина в Днепре мужчина похитил в общественном транспорте щенка. Теперь владельцы собаки в соцсетях просят о помощи горожан.
Как рассказали хозяева животного, в автобусе неизвестный мужчина забрал их любимца — собачку ДеБага. Известно, что вора с животным видели на проспекте Мазепы, а позже – в маршрутке №146, из которой он вышел на улице Криворожской.
По предварительной информации от очевидцев, мужчина, забравший собаку, предположительно проживает в Краснополье. Жителей города, которые владеют любой информацией о местонахождении щенка или похитителя, просят сообщить об этом ТУТ.
Напомним, в Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракеты.
Читайте также:
Автор:
Полиция Кривого Рога разыскивает 69-летнюю Нину Стовбу.
В Днепре нуждается в помощи собака Жулька, раненная обломками ракеты.
В Днепре наблюдается ажиотаж вокруг ТЦК.
22 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный…
Полиция Кривого Рога разыскивает 69-летнюю Нину Стовбу.
В Днепре нуждается в помощи собака Жулька, раненная обломками ракеты.
КП "Днепропроводоканал" сообщает о проведении очередных аварийных работ.
В Днепре наблюдается ажиотаж вокруг ТЦК.
22 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил стекло в магазине "Ткани" по проспекту Героев в Соборном районе.
Во время боевых действий на фронте из-за российской агрессии погибли Герои из Днепропетровщины.
Сегодня утром, 23 мая, около 04:53 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля на трассе Знаменка-Луганск-Изварино за пределами города Пятихатки Каменского района.
В Днепре правоохранители задержали женщину 25 лет, которая делала закладку в одном из подъездов дома в Новокодакском районе. Событие произошло в апреле.
Сегодня, 23 мая, в Днепре проходят плановые ремонтные работы на оборудованиях подстанций.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!