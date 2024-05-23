По центру бывшего проспекта Гагарина в Днепре раньше ездил трамвай: уникальные фото

Все жители Днепра знают, что трамвайный маршрут №1 следует из центра или в центр города параллельно проспекту Науки (бывший Гагарина), но в Днепре некоторое время трамвайная линия проходила прямо по проспекту. Там, где сегодня ездят автомобили.

Журналисты dnepr.info узнали, как ходил трамвай по проезжей части проспекта Гагарина.

Запустили ветку ориентировочно в 1912 году. Это была одна из первых линий городского трамвая. Напомним, изначально в городе курсировали трамваи бельгийского предприятия и спустя время, когда местная власть увидела, насколько это прибыльное дело и какой популярностью пользуются трамваи среди горожан – запустило свои линии.

Маршрут начинался с нынешнего Кельнского бульвара, потом транспорт ехал вверх по улице Исполкомовской, поднимался по Гончара и сворачивал на проспект Науки. Конечная остановка была на улице Медицинской.

Но это не единичный случай, когда трамвай передвигался по проспекту. После Второй мировой войны, в 1950-х годах на старых фото можно увидеть, как на проезжей части проспекта Науки проложены рельсы и по ним движется транспорт. Как долго существовала эта трамвайная ветка, под каким номером тут ходил маршрут – неизвестно.

Вполне возможно, что это был маршрут №1, а рельсы позже просто «перенесли» на улицу Севастопольскую.

фото: блог А. Костюка, группа «Ностальгия по Днепру»

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