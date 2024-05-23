ВПЛ, проживающие на Днепропетровщине, могут бесплатно получить очки для зрения

Внутри перемещенные лица, имеющие проблеми со зрением и проживающие в Днепропетровской области, могут бесплатно получить очки.

Очки выдают в Днепре, Апостоловом, Каменском и Кривом Роге.

Об этом сообщили на странице ОО «ВПО Украины» в Facebook.

Так, бесплатные очки можно получить с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

Апостолово – ул. Ветеранов, 2, тел.: 0676304588 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3).

Днепр – ул. Святослава Храброго, 35, тел.: 0993275982 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3).

Кривой Рог – ул. Героев АТО, 30-А, тел.: 0986309057 (очки для зрения с диоптриями +1).

Каменское – просп. Свободы, 2/1 тел.: 0678756515 (+1., +1.5., +2., +2.5.).

Перед посещением нужно обязательно позвонить по телефону.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракеты.

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