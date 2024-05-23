ВПЛ, проживающие на Днепропетровщине, могут бесплатно получить очки для зрения

Очки выдают в Днепре, Апостоловом, Каменском и Кривом Роге.
Об этом сообщили на странице ОО «ВПО Украины» в Facebook.
Так, бесплатные очки можно получить с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
Перед посещением нужно обязательно позвонить по телефону.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в помощи нуждается собака Жулька, которую ранило обломками ракеты.
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