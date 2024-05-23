Дюжина птенцов: в ботсаду Днепра неожиданное пополнение (ФОТО)

Дюжина птенцов фазана неожиданно вылупилась на территории ботсада ДНУ, сообщил его директор Анатолий Кабар. Новую птичью семью сотрудники установили заметили утром 22 мая, когда проверяли территорию.
По словам директора, из 13 яиц, которые отложила наседка, вылупились 12. Биолог Александр Пономаренко в комментариях отметил, что судя по всему, птенцы успешно вывелись, а мама их куда-то повела.
Родителя семейства раньше видели около 17 корпуса ДНУ. В комментариях шутят, что он ходит туда на работу.
Пока с птенцами все хорошо.
Читайте также:
Автор:
Злоумышленник ворвался в чужую хату и требовал бутылку водки.
Каратисты из Днепра в составе национальной сборной команды Украины на…
Внутри перемещенные лица, имеющие проблеми со зрением и проживающие в…
Все жители Днепра знают, что трамвайный маршрут №1 следует из…
Злоумышленник ворвался в чужую хату и требовал бутылку водки.
Каратисты из Днепра в составе национальной сборной команды Украины на прошедшем в Болгарии Чемпионате Европы завоевали 11 медалей.
Внутри перемещенные лица, имеющие проблеми со зрением и проживающие в Днепропетровской области, могут бесплатно получить очки.
Все жители Днепра знают, что трамвайный маршрут №1 следует из центра или в центр города параллельно проспекту Науки (бывший Гагарина), но в Днепре некоторое время трамвайная линия проходила прямо по проспекту. Там, где сегодня ездят автомобили.
В Днепре мужчина украл щенка в общественном транспорте.
Полиция Кривого Рога разыскивает 69-летнюю Нину Стовбу.
В Днепре нуждается в помощи собака Жулька, раненная обломками ракеты.
КП "Днепропроводоканал" сообщает о проведении очередных аварийных работ.
В Днепре наблюдается ажиотаж вокруг ТЦК.
22 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил стекло в магазине "Ткани" по проспекту Героев в Соборном районе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!