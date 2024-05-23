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Дюжина птенцов: в ботсаду Днепра неожиданное пополнение (ФОТО)

Сегодня 12:39
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В ботсаду Днепра неожиданное пополнение.

Новости Днепра про Дюжина птенцов: в ботсаду Днепра неожиданное пополнение (ФОТО)

Дюжина птенцов фазана неожиданно вылупилась на территории ботсада ДНУ, сообщил его директор Анатолий Кабар. Новую птичью семью сотрудники установили заметили утром 22 мая, когда проверяли территорию.

По словам директора, из 13 яиц, которые отложила наседка, вылупились 12. Биолог Александр Пономаренко в комментариях отметил, что судя по всему, птенцы успешно вывелись, а мама их куда-то повела.

Родителя семейства раньше видели около 17 корпуса ДНУ. В комментариях шутят, что он ходит туда на работу.

Пока с птенцами все хорошо.

Новости Днепра про Дюжина птенцов: в ботсаду Днепра неожиданное пополнение (ФОТО)

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Новости Днепра про Дюжина птенцов: в ботсаду Днепра неожиданное пополнение (ФОТО)Українська Новости Днепра про Дюжина птенцов: в ботсаду Днепра неожиданное пополнение (ФОТО)Русский

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