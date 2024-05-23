Дюжина пташенят: у ботсаду Дніпра несподіване поповнення (ФОТО)

У ботсаду Дніпра несподіване поповнення.

Дюжина пташенят фазана несподівано вилупилася на території ботсаду ДНУ, повідомив його директор Анатолій Кабар. Нову пташину родину співробітники установили помітили зранку 22 травня, коли перевіряли територію.

За словами директора, з 13 яєць, які відклала квочка, вилупилися 12. Біолог Олександр Пономаренко в коментарях зазначив, що судячи з усього, пташенята успішно вивелись, а мамуся їх кудись повела.

Батька сімейства раніше бачили поблизу 17 корпусу ДНУ. У коментарях жартують, що він туди ходить на роботу.

Наразі зі пташенятами все добре.

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