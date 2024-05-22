Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Жителі Дніпра знову зможуть неозброєним оком побачити парад планет: коли та як дивитися

Жителі Дніпра знову зможуть неозброєним оком побачити парад планет: коли та як дивитися

Сьогодні 21:59
просмотров

Дніпряни знову зможуть побачити парад планет.

Новости Днепра про Жителі Дніпра знову зможуть неозброєним оком побачити парад планет: коли та як дивитися

Всесвіт знову порадує нас незвичайним космічним явищем. На початку червня можна буде побачити парад планет. Незабаром шість планет, а саме Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, вишикуються в ряд. Детальніше про це явище розповів Starwalk Space.

Очікується, що деякі планети буде видно неозброєним оком, але побачити всі шість космічних тіл без спеціального обладнання не вийде. 

Вирівнювання планет, яке в народі також називають парадом планет – це астрономічний термін, який використовується для опису події, коли кілька планет одночасно зближуються з одного боку від Сонця. 

Коли можна побачити парад планет у Дніпрі?

За хорошої безхмарної погоди побачити в небі планети можна буде рано вранці, ще до світанку, 3 червня.

Однак зверніть увагу на те, що високі будівлі або гори поблизу вас можуть закрити собою парад планет. Крім того, неозброєним оком можна побачити не всі планети, тому краще мати при собі телескоп або хоча б бінокль.

Як побачити парад планет?

Звичайно, без спеціального обладнання побачити можна тільки яскраві цятки в небі, які і є планетами, втім і це явище є цікавим для споглядання. Найяскравішим буде жовтуватий Сатурн. Дивитися треба в бік сузір’я Водолія. За ним зійдуть Нептун, який без потужного телескопа, на жаль, розгледіти не вийде, а також Марс, який вирізнятиметься червоним відтінком.

Без бінокля та телескопу можна буде помітити Юпітер, який з’явиться на світанку. А ось Меркурій та Уран через близьке розташування до Сонця, “сховаються”, тому побачити їх матимуть змогу лише власники потужних телескопів. 

Читайте також:

Новости Днепра про Жителі Дніпра знову зможуть неозброєним оком побачити парад планет: коли та як дивитисяУкраїнська Новости Днепра про Жителі Дніпра знову зможуть неозброєним оком побачити парад планет: коли та як дивитисяРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на проспекті Калнишевського автівка влетіла в супермаркет АТБ (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:17
    У Дніпрі на проспекті Калнишевського автівка влетіла в супермаркет АТБ (ВІДЕО)

    У Дніпрі автівка врізалася в супермаркет АТБ.

    У Дніпрі зі штучного озера виловили тіло людини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:43
    У Дніпрі зі штучного озера виловили тіло людини

    Рятувальники витягнули зі штучної водойми тіло чоловіка.

    У Дніпрі два трамваї призупинять рух, а замість них їздитиме один тимчасовий
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:59
    У Дніпрі два трамваї призупинять рух, а замість них їздитиме один тимчасовий

    У Дніпрі на об'єднаний маршрут запустять тимчасовий трамвай.

    У Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:21
    У Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком

    В Укренерго повідомили, як 23 травня вимикатимуть світло.

    Наверх