Жителі Дніпра знову зможуть неозброєним оком побачити парад планет: коли та як дивитися

Дніпряни знову зможуть побачити парад планет.

Всесвіт знову порадує нас незвичайним космічним явищем. На початку червня можна буде побачити парад планет. Незабаром шість планет, а саме Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, вишикуються в ряд. Детальніше про це явище розповів Starwalk Space.

Очікується, що деякі планети буде видно неозброєним оком, але побачити всі шість космічних тіл без спеціального обладнання не вийде.

Вирівнювання планет, яке в народі також називають парадом планет – це астрономічний термін, який використовується для опису події, коли кілька планет одночасно зближуються з одного боку від Сонця.

Коли можна побачити парад планет у Дніпрі?

За хорошої безхмарної погоди побачити в небі планети можна буде рано вранці, ще до світанку, 3 червня.

Однак зверніть увагу на те, що високі будівлі або гори поблизу вас можуть закрити собою парад планет. Крім того, неозброєним оком можна побачити не всі планети, тому краще мати при собі телескоп або хоча б бінокль.

Як побачити парад планет?

Звичайно, без спеціального обладнання побачити можна тільки яскраві цятки в небі, які і є планетами, втім і це явище є цікавим для споглядання. Найяскравішим буде жовтуватий Сатурн. Дивитися треба в бік сузір’я Водолія. За ним зійдуть Нептун, який без потужного телескопа, на жаль, розгледіти не вийде, а також Марс, який вирізнятиметься червоним відтінком.

Без бінокля та телескопу можна буде помітити Юпітер, який з’явиться на світанку. А ось Меркурій та Уран через близьке розташування до Сонця, “сховаються”, тому побачити їх матимуть змогу лише власники потужних телескопів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: