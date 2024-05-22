У Дніпрі два трамваї призупинять рух, а замість них їздитиме один тимчасовий

У Дніпрі на об'єднаний маршрут запустять тимчасовий трамвай.

У Департаменті транспорту ДМР сповістили про зміни в роботі транспорту.

23 травня з 10:00 до 12:00 трамваї №12 та №16 призупинять рух, натомість буде працювати тимчасовий трамвайний маршрут №7К, який курсуватиме від площі Старомостової до вулиці Виконкомівської.

Зміни повʼязані з виконанням ремонту трамвайної колії по вул. Михайла Грушевського.

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