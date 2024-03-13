У Дніпрі рятують котика з роздробленою щелепою, якого побили та кинули помирати біля смітника

У Дніпрі допомоги потребує котик Мурчик, якого побили та кинули помирати біля смітника.

Котика Мурчика знайшли біля смітника, де він повільно помирав. У тварини серйозна травма голови та роздроблена щелепа. Зооволонтерка Ольга Уманчик, яка взяла під опіку Мурчика припускає, що чотирилапого побили палкою чи, вдарили ногою в мордочку.

Посеред щелепи величезна діра, яка або прогнила, або утворилася внаслідок травми. Нині Мурчик не може ні їсти, ні спокійно спати. Допомогти котику можна. Для цього необхідно провести операцію під час якої прочистять рани та зберуть кістки. Без оперативного втручання тварина приречена на повільну смерть.

Наразі на лікування потрібно понад 14 тисяч гривень. У притулку таких грошей немає, тому волонтерка звертається до небайдужих людей, які допоможуть Мурчику оклигати.

Нині котика знеболили, почистили гнійну рану на шию та дають антибіотики, аби загасили інфекцію.

Дізнатися детальну історію Мурчика можна ТУТ.

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Призначення “Благодійна допомога для котика Мурчика”

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