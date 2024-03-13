В Днепре служебный пес помог разыскать пропавшего 9-летнего мальчика

Ребенка искали около часа!

12 марта около 23:20 в полицию обратилась женщина. Она сообщила об исчезновении ребенка. Выяснилось, что около 15:00 9-летний мальчик ушел к другу и не вернулся.

Правоохранители начали искать ребенка. К поиску присоединился и кинолог со служебной собакой, которая специализируется на розыске пропавших. Пес Тайсон взял след и нашел 9-летнего ребенка недалеко от места проживания. Оказалось, что мальчик ждал, когда мать ляжет спать, чтобы вернуться домой, чтобы его не ругали за опоздание.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Мальчика полицейские вернули домой — с ним все хорошо!

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