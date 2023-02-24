Важливе нагадування: коли в Україні переходять на літній час

В Україні переводять годинники двічі на рік: восени та навесні. На це є кілька причин: відповідність біологічного часу календарному та заради економії електроенергії.

Так, годинники на літній час переводять в останні вихідні березня. Тобто у 2023 році це потрібно буде зробити в ніч з 25 на 26 березня. О 3:00 ночі 26 березня 2023 року стрілки годинника переводяться на одну годину вперед.

На роботу доведеться звикати вставати на годину раніше. Але навесні за рахунок збільшення світлового дня процес пробудження зазвичай проходить легше.

Важливо пам’ятати, що більшість електронних пристроїв перейдуть самостійно, але механічні, або не під’єднані до інтернету необхідно переводити вручну.

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