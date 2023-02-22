На Дніпропетровщині зафіксували нові випадки сказу в котів.

Про це повідомили фахівці “Новомосковського районного відділу ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ”.
За словами епідеміологів, нещодавно вони повідомляли про випадок сказу в домашнього кота в селі Піщанка. Тепер схожий випадок зафіксували в селі Орловщина. Крім цього, зараз перевіряється ще одне зараження тварини в селі Знаменівка.
Домашній кіт, у якого помітили симптоми сказу, перебуває на лабораторному дослідженні у Дніпропетровській обласній ветеринарній лабораторії. В обох випадках, причина зараження – дикі хижаки, з якими контактувати коти.
Фахівці зазначили, що заходів щодо регулювання чисельності диких м’ясоїдних тварин на території зазначених громад не проводять, а без них ліквідація потенційного спалаху смертельно небезпечного захворювання неможлива.
Для довідки: сказ – гостре інфекційне захворювання тварин та людей, спричинене вірусом сказу. Він поширюється через укуси й слину м’ясоїдних тварин. У хворих починаються глибокі розлади нервової системи, які включають в себе агресивність, збудження, зниження когнітивних функцій. Якщо людина не отримає щеплення від сказу, то смерть майже неминуча.
Нагадаємо, раніше випадки сказу фіксували в домашнього кота та лисиці.
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