У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

Також у чат-боті багато корисної інформації для переселенців.

У Дніпрі створили туристичний чат-бот з корисною інформацією.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Там можна знайти туристичний гайд містом, перелік заходів, адреси пунктів незламності, а також номери телефонів, які знадобляться переселенцям.

Зазначається, що чат-бот розділений на категорії, зокрема «Плануєте подорож» – там можна ознайомитись із закладами харчування та де вони розташовані, дізнатись про місця проживання, шопінг та як працює транспорт Дніпра. У категорії «Календар заходів» опубліковані екскурсії та репертуари від культурних закладів міста. Є категорія з корисними контактами для переселенців та окрема добірка рекомендацій від Туристичного інформаційного центру. Також є категорія з адресами пунктів незламності.

Найближчим часом планують додати категорію «Активний відпочинок» та інші.

Плануємо випустити англомовний формат цього боту. Загалом ми вирішили створити його, бо отримували багато запитів від гостей міста, які хотіли знайти всю корисну інформацію в одному місці. Надалі будемо його удосконалювати, щоб гості міста та дніпряни могли знайти все, що їх цікавить, в одному місці – у смартфоні, – зазначили у міськраді.

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