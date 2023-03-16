Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

Сьогодні 11:36
просмотров

Також у чат-боті багато корисної інформації для переселенців.

Новости Днепра про У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

У Дніпрі створили туристичний чат-бот з корисною інформацією.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Там можна знайти туристичний гайд містом, перелік заходів, адреси пунктів незламності, а також номери телефонів, які знадобляться переселенцям.

Зазначається, що чат-бот розділений на категорії, зокрема «Плануєте подорож» – там можна ознайомитись із закладами харчування та де вони розташовані, дізнатись про місця проживання, шопінг та як працює транспорт Дніпра. У категорії «Календар заходів» опубліковані екскурсії та репертуари від культурних закладів міста. Є категорія з корисними контактами для переселенців та окрема добірка рекомендацій від Туристичного інформаційного центру. Також є категорія з адресами пунктів незламності.

Новости Днепра про У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

Новости Днепра про У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

Найближчим часом планують додати категорію «Активний відпочинок» та інші.

Плануємо випустити англомовний формат цього боту. Загалом ми вирішили створити його, бо отримували багато запитів від гостей міста, які хотіли знайти всю корисну інформацію в одному місці. Надалі будемо його удосконалювати, щоб гості міста та дніпряни могли знайти все, що їх цікавить, в одному місці – у смартфоні, – зазначили у міськраді.

Новости Днепра про У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

Новости Днепра про У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатися

Щоб скористатися послугами чат-боту, клікайте тут.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі створили туристичний чат-бот: що там можна дізнатисяУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Леви на джипі залишилися без джипа”: по дорозі в Дніпро в аварію потрапили відомі коміки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    “Леви на джипі залишилися без джипа”: по дорозі в Дніпро в аварію потрапили відомі коміки (ФОТО)

    Відомі коміки з Дніпра потрапили в аварію, коли їхали на…

    На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині спалахнули торгові павільйони на авторинку разом із авто

    16 березня, о 00:47, на вулиці Нікопольське шосе Металургійного району…

    У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:58
    У Дніпрі чоловік знайшов бойову частину крилатої ракети

    Будьте обережні!

    У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці

    В одній зі шкіл Дніпра 15 березня шукали вибухівку.

    Наверх