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Важное напоминание: когда в Украине переходят на летнее время

Сегодня 07:15
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В Украине переводят часы дважды в год: осенью и весной. На это есть несколько причин: соответствие биологического времени календарному и экономии электроэнергии.

Новости Днепра про Важное напоминание: когда в Украине переходят на летнее время

Так, часы на летнее время переводят в последние выходные марта. То есть в 2023 году это нужно будет сделать в ночь с 25 на 26 марта. В 3:00 ночи 26 марта 2023 года стрелки часов переводятся на один час вперед.

На работу придется привыкать вставать на час раньше. Но весной за счет прибавки светового дня процесс пробуждения обычно проходит легче. 

Важно помнить, что большинство электронных устройств перейдут самостоятельно, но механические или не подключенные к интернету необходимо переводить вручную.

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